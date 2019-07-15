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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 09:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '15 Temmuz' mesajı

Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "15 Temmuz gecesi Rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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