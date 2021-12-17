Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle: Yerli ve milli yapım olan deniz topunu 2 ay gibi rekor bir sürede tamamladık. Donanmamıza kazandırdık. 5. nesil haberleşme uydumuzu uzaya fırlatmaya hazır hale getirdik. Son yılların en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Aynı zamanda asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak, iş verenden ilave yükünü aldık. İş verenin de işçimizin de yüzünü güldürdük. İşçi sendikaları bayram ediyor. İş verenler teşekkür bildirileri yayımlıyor. Asgari ücret bizim de içimize sinmiştir.

Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizide, memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Salgının olumsuz etkileri, ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkilerin üstesinden gelecek olanlar yine bizleriz. Bütçemizi de bu doğrultuda hazırladık. 2022 bütçemizi de ülkemizin refahını artırmak ve kalkınmayı sürdürmek için kullanacağız. Eğitimden sanayiye gelişmeye devam ediyoruz. Burada en önemli görev sanayimize düşmektedir. 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ile sanayimizin gerçekleştirdiği büyük atılımı memnuniyet ile takip ediyoruz.