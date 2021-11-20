Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Oktay, paylaşımında, "Yuvalarımızın, sokaklarımızın neşeli cıvıltısı, yarınlarımızın altın biletidir çocuklarımız. Yavrularımızı korumak ve en iyi şartlarda yaşatmak birincil görevimiz. Emeğimiz de gayretimiz de onların hayallerini gerçek kılmak için. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, bir çocukla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.

AA

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