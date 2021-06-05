Oktay ve Karaismailoğlu, belediye başkanları ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hızlı tren hattının bu yıl ulaşıma açılacağını söyleyen Oktay, "Bugün Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Sayın Bakanımız ve vekillerimizle birlikte geldik. Muhteşem bir konfor. Türkiye’nin de geldiği seviyeyi göstermek anlamında ben inanıyorum ki, YHT filen çalışmaya başlamasından itibaren Yozgatlılar ve Sivaslılar artık araçları ile Ankara’ya gelip gitmeyi bırakacaklar.

Çünkü çok daha büyük bir konfor ile karşı karşıyalar. Ocaktan itibaren test sürüşleri devam ediyordu. Biz de bugün onlardan birine katılmış olduk. Sertifikalandırma çalışmalarımız tamamlanır tamamlanmaz, doğrudan seferlerine başlayacak. Projeyi takip edenler, yerelde de merkezde de herkes biliyor. İnşallah bu yıl da bunu artık ulaşıma açıyor olacağız" dedi.

’YÜZDE 70’E YAKLAŞAN BİR TAMAMLANMAYI GÖRÜYORUZ’

Oktay, Yozgat’ta yapılamaya başlanan havalimanının 2022 yılında faaliyete geçeceğini ifade ederek, "Havalimanımızı da yerinde ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde gördük, incelemelerde bulunduk. Orada yine gördük ki Yozgat havalimanı inşallah planlandığı gibi 2022’de sonuçlanacaktır. Altyapı çalışmalarında yüzde 70’e yaklaşan bir tamamlanmayı görüyoruz. Son derece memnun olduk.

Hemen akabinde de yine üstyapı çalışmaları da tamamlanacak. İnşallah planlandığı şekilde 2022 yılında faaliyete geçecek. Bunların faaliyete geçmesi bizim için son derece önemli. Çünkü organize sanayi bölgeleri ile özellikle Yozgat’ın ilçeleri ile birlikte kalkınmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı var. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Buna da 81 ilimizin katkı verme arzusu var. Dolayısıyla Yozgat’ı da bu kervana katmak istiyoruz" diye konuştu.

İstişare toplantısının ardından AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Fuat Oktay ve Bakan Karaismailoğlu, son olarak Yozgat Teşkilat buluşmasına katılarak programlarını bitirdi.

DHA