Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
08 Mayıs 2021, Cumartesi 00:18 Son Güncelleme:
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Oktay, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.
AA
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