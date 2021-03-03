Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan koronavirüs açıklaması: Aşı sayısı 100 bini bulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan koronavirüs açıklaması: Aşı sayısı 100 bini bulacak

Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan koronavirüs açıklaması: Aşı sayısı 100 bini bulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bu hafta 20 bin Covid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor.' dedi.

03 Mart 2021, Çarşamba 14:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor.

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