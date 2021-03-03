Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor.

KKTC'ye uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz



