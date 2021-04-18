Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakıf ve ilim insanı, mütefekkir, Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve ilahiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.









AA