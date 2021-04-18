Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.

18 Nisan 2021, Pazar 02:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakıf ve ilim insanı, mütefekkir, Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve ilahiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.



AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Uzlaşmadan yanayız”
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Silivri’de trafo patlaması sonrası yangın çıktı