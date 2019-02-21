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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde vuracağız dedik. Vurduk mu, vurduk" ifadelerine yer verdi

21 Şubat 2019, Perşembe 12:51 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne… Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.

AA

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