İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlarını sürdürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor.

İSRAİL'İN AA OFİSİNİN DE BULUNDUĞU BİNAYI VURMASI

Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum.

S-400

Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi savunması ile ilgili kararları kendi alır. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olmuştur. S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Türkiye-ABD ilişkileri tek boyutlu değil. Bir tarafta sıkıntı yaşarken bir başka alanda yakınlaşabiliyorsunuz. Güvenli bölge Türkiye'nin başından beri ifade ettiği bir konuydu. Suriye'de kriz başladığı zaman biz bunu dile getirmiştik. Bunun Türkiye'ye maliyeti 3.6 milyon Suriyeli oldu.