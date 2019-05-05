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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonları sürdürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor." dedi ve gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu

05 Mayıs 2019, Pazar 11:02 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan terörle mücadele mesajı

İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonlarını sürdürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor. 

İSRAİL'İN AA OFİSİNİN DE BULUNDUĞU BİNAYI VURMASI

Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum.  

S-400

Türkiye bağımsız bir ülkedir. Kendi savunması ile ilgili kararları kendi alır. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı olmuştur. S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan sonra bu sözünü yerine getirir. 

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Türkiye-ABD ilişkileri tek boyutlu değil. Bir tarafta sıkıntı yaşarken bir başka alanda yakınlaşabiliyorsunuz. Güvenli bölge Türkiye'nin başından beri ifade ettiği bir konuydu. Suriye'de kriz başladığı zaman biz bunu dile getirmiştik. Bunun Türkiye'ye maliyeti 3.6 milyon Suriyeli oldu.

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