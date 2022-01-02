Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada PCR test sonucunun negatif çıktığını belirtti.

02 Ocak 2022, Pazar 22:01 Son Güncelleme:
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Oktay yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

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