Siyaset Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında Metin Akpınar hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında Metin Akpınar hakim karşısına çıktı

Siyaset

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında Metin Akpınar hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiası ile Metin Akpınar hakim karşısına çıktı.

24 Aralık 2020, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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Sanatçı Müjdat Gezen ile birlikte 2018 yılında katıldığı televizyon programında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla hâkim karşısına çıkan sanatçı Metin Akpınar, “Programda demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanı’na yönelik onu hedef alan bir söz söylemedim” dedi. Müjdat Gezen ise kronik hastalıkları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

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Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Metin Akpınar’ın avukatının yanı sıra doktoru da yanında bulundu. Akpınar savunmasında şunları söyledi:

Ben kimliğim, bilgi birikimim ve karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. 60 senesi toplumun rahatlamasına ayrılmış bir yıldır. Programda bunlara dair bilgimi, düşüncemi, kanaatimi söyledim. Söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanı’na yönelik, onu hedef alan bir söz söylemedim. Öncelikle beraatimi, mahkeme kanaatte ise lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasına talep ederim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmem.

Mahkeme, önümüzdeki celse Müjdat Gezen’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.


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