Türkiye Cumhurbaşkanına hakaret davasında sanığa 1 yıl 2 ay hapis cezası!

Cumhurbaşkanına hakaret davasında sanığa 1 yıl 2 ay hapis cezası!

Türkiye

Cumhurbaşkanına hakaret davasında sanığa 1 yıl 2 ay hapis cezası!

Kayseri’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Harun Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanığın cezasını hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

30 Kasım 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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Kayseri'de yaşayan esnaf Harun Ş., geçen yıl ocak ayında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımların tespit edilmesi üzerine Harun Ş., hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Harun Ş. hazır bulundu. Sanık Harun Sezer'in Ş., suçsuz olduğunu öne sürerek, "Profil fotoğrafı bana ait, ancak paylaşımları ben yapmadım. Hesabım çalınmış olabilir. Kesinlikle ben hakaret etmedim. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Harun Ş.'yi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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