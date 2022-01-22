Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer’de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş’ın Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı. Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sedef Kabaş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, Sarıyer'de gözaltına alındı. Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, "Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. akimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

"EYLEMİN TELEVİZYON PROGRAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI"

Nöbetçi hakimliğin, Kabaş hakkında verdiği tutuklama kararının gerekçesinde, "Şüpheli sarf ettiği sözlerde, 'Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım' şeklinde savunmada bulunmuş ise de, dosya içerisinde mevcut video kaydının izlenmesi neticesinde hakimliğimizde aksi yönde oluşan kanaat, müsnet eylemin televizyon programında gerçekleştirilmiş olması sebebi ve suçun nitelikli hali kapsamına girdiği ve cezada aktarım ön görüldüğü hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

"KAÇMA VE SAKLANMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU"

Tutuklama kararının devamında, "Atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile eylemin nitelikli hal olarak düzenlenmiş olması karşısında kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, şüphelinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.

ÇELİK: AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın ifadelerini ahlaksızlık olarak değerlendirerek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SOYLU: SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

KURUM: MİLLETİMİZİN İRADESİNE SALDIRIDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kabaş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır."

GÜL: ADALET ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gül de, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi.

YANIK: ZİHİN DÜNYALARININ KİRİNİ 'AHIR' İTHAMIYLA AKITIYORLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletin evine 'saray' yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini 'ahır' ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÜLKE GENELİNDE SUÇ DUYURUSU KARARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 81 il genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için AK Parti teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kandemir, "Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.

DHA