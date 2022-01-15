Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğine Mehmet Konca atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner görevinden alındı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Aydın, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Çağatay Emrah Öngüt atandı.

DHA