Cumhurbaşkanlığı fahiş fiyat uygulayanlar için harekete geçti! e-Devlet'e yeni özellik
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'nin toplumda farkındalık yaratılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için e-Devlet Kapısı'ndan da sunulmaya başlandığını bildirdi.
11 Şubat 2022, Cuma 12:12 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi hizmeti e-Devlet Kapısı'na eklendi. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabından duyurdu.
DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, fiyat artışı denetimini şimdi de dijital ortama taşıdı. Fiyat artışlarının tespit edilmesi ve cezalandırılması sürecini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından sunulan “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” hizmeti e-Devlet Kapısı’na bugünden itibaren eklendi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yeni hizmeti sosyal medya hesabında duyurdu. Açıklamada “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için @ekapi üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz.” denildi.