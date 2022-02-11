Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi hizmeti e-Devlet Kapısı'na eklendi. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabından duyurdu.

DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, fiyat artışı denetimini şimdi de dijital ortama taşıdı. Fiyat artışlarının tespit edilmesi ve cezalandırılması sürecini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından sunulan “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” hizmeti e-Devlet Kapısı’na bugünden itibaren eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yeni hizmeti sosyal medya hesabında duyurdu. Açıklamada “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için @ekapi üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz.” denildi.





İlgili Haberler Bakan Dönmez'den fatura desteği açıklaması



