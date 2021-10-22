Siyaset Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez

Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu: Diplomatların açıklaması kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala ile ilgili açıklamasına ilişkin "Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2021, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nca yapılan yazılı açıklamada, "Ankara´daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır. Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti´nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız" denildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bu mağazada 14 dil konuşuluyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davasında hakim karşısında!