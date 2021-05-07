Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.

07 Mayıs 2021, Cuma 01:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, "Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu başarı bize çok iyi geldi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sen de yap
Rauf Tamer
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Tarihimizle hesaplaşmak
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan neden hedef?
Murat Çelik
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökyüzünde görülen esrarengiz ışığın kaynağı belli oldu