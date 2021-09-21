Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

21 Eylül 2021, Salı 22:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 126 milyon euro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.

AA

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Seçmenler bir kararın eşiğinde
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto sonuçları: 21 Eylül 2021 Süper Loto kazandıran numaralar