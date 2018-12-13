Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Sincar mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Sincar'a hava harekatına ilişkin, "Sincar ve Karacak Dağı'na harekat teröre darbe, terör destekçilerine mesajdır" açıklamasında bulundu
Altun açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı’na başarılı bir hava harekatı icra etti.
Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." dedi.
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