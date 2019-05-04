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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: En sert şekilde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı

04 Mayıs 2019, Cumartesi 21:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: En sert şekilde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı  Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz.

Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınamaya davet ediyoruz. Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" dedi.

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DHA

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