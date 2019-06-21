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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İthamları şiddetle reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz.’’ dedi

21 Haziran 2019, Cuma 23:50
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: İthamları şiddetle reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un açıklaması şöyle,

Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.

Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder’’ dedi.


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