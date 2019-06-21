Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un açıklaması şöyle,

Bir mektup üzerinden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.

Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder’’ dedi.



