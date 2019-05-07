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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Yeni bir çözüm süreci yok" ifadelerine yer verdi

07 Mayıs 2019, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Yeni bir çözüm süreci yok

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Yeni bir çözüm süreci yok. Bu bir prosedür. Biz düşünce ve görüşlerimizde netiz" dedi.

Altun, Öcalan'ın YPG'ye mesajı için ise "Doğrudan talimat vermesi Türkiye'nin PKK ile YPG ve SDG arasında bağ olduğu tezini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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