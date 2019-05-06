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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun: Kardeşliğimiz daim olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden ramazan ayıyla ilgili paylaşımda bulundu.

06 Mayıs 2019, Pazartesi 22:07
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun: Kardeşliğimiz daim olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, " Mübarek Ramazan’ın manevi ikliminde GönlümüzBirSoframızBir Oruçla ferahlayan bedenlerimiz sıhhat, duayla genişleyen gönüllerimiz esenlik, paylaştıkça bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerin kullandı.

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