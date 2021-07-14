Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatacak

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatacak

İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz anıtlarından yarın canlı yayınlanacak programda, 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık İngilizce görsel bir sunum eşliğinde dünya kamuoyuna anlatılacak.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 22:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz anıtlarından yarın canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna anlatacak.

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programında, 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde yayınlanacak.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 09.30-11.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

AA

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