Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı.
15 Ocak 2022, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır"açıklaması yapıldı.
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