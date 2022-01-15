Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcısı alacağını açıkladı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır"açıklaması yapıldı.


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