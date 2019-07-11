Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un resmi sosyal medya hesabından duyurdu:

‘Halkla İlişkilerin Oscarları’ olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı.

CİMER faaliyetimiz ‘Halkla İlişkiler’ kategorisinde, 2019’DA ÜLKEM İÇİN BİR FİKRİM VAR projemiz de ‘Toplumsal Katılım’ kategorisinde ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülü’ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun.

Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz.

Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.