Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.05'te başladı. Toplantıda kafe ve restoranların durumu ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ele alınacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı kritik toplantıdan çıkacak kararlarda olacak.

Kararları Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapacak ve alınan kararları açıklayacak.

Erdoğan 'yeni kararları açıklayacağız' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, "Aşılama kampanyamız son hız devam ediyor. Kısıtlamaların yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Yine bugün de yeni kararlar açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor. Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

Sokağa çıkma yasağı da masada

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.





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