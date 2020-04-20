Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı. İlk gündem maddesi ise, 23 Nisan'daki bayramda başlaması planlanan sokağa çıkma yasağının, 26 Nisan'a kadar uzatılarak 4 güne çıkarılması olacak. Son kararı tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve atılacak yeni adımlar olacak. Bu kapsamda Sağık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

4 günlük yasak masada

Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor. İkinci formül ise 23-24 Nisan'da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer iş yerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

Bugünün önemli başlıklarından biri de Ramazan ayı tedbirleri. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Aynı zamanda vatandaşların iftar daveti yapmamaları çağrısında bulunmuştu. Bu konu da bakanlar kurulunun önemli başlıklarından.

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