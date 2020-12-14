Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Masada 2 önemli konu var

Toplantının ana gündem maddesini son dönemde olduğu gibi corona virüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda başta son iki haftadır uygulanan kısıtlamaların salgının seyrine etkisi değerlendirilecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vaka ve ölüm sayılarına etkisi, büyükşehirlerdeki son durum ve yerli aşı çalışmaları da kabinede tüm ayrıntılarıyla değerlendirilecek.

Erdoğan’ın “vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağız” açıklamasıyla gündeme gelen yasakların sahaya yansıması da il ve ilçe ölçeğinde ele alınacak.

Ek yasak mı esneme mi?

Buna göre, ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Alınan önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları artış gösteren illere yönelik ek önlemlerin hayata geçirilebileceği de belirtiliyor.

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

Toplantıda AB ile ilişkiler, ABD ile yeni dönem, Libya ve Suriye’deki gelişmeler de ele alınacak. AB Liderler Zirvesi’nin sonuçlarının değerlendirileceği kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Türkiye, ön koşulsuz görüşmelere hazırdır” mesajının ardından Yunanistan’la ilişkilerde atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

Toplantıda Erdoğan’ın Dağlık Karabağ zaferi kutlamaları için gittiği Azerbaycan temasları hakkında bilgi vermesi de planlanıyor.

Ayrıca Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiir nedeniyle İran ile yaşanan gerilimin ardından yürütülen diplomasi trafiğinin de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

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