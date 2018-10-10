Cumhurbaşkanlığı Kupası Hatay Büyükşehir Belediyespor'un!
Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Adana’da karşılaşı karşıya geldi. Mücadeleden Hatay Büyükşehir Belediyespor 61-47'lik skorla galip ayrıldı
MAÇ ÖZETİ
4.PERİYOT: Fenerbahçe 47 - 61 Hatay Büyükşehir Belediyespor
3.PERİYOT: Fenerbahçe 37 - 43 Hatay Büyükşehir Belediyespor
2.PERİYOT: Fenerbahçe 25 - 28 Hatay Büyükşehir Belediyespor
1.PERİYOT: Fenerbahçe 11 - 16 Hatay Büyükşehir Belediyespor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası’nda final oynayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazanmak için mücadele etti.