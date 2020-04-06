Türkiye Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü paylaştı

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü paylaştı

İzmir’de corona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki adam hastalığı yenip taburcu oldu. 95 yaşındaki İsmail amca hastaneden oynayarak ayrıldı. O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 20:46 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında kayıp sayısı artarken umut veren haberler de gelmeye devam ediyor. İzmir’deki bir hastanede korona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki bir adam, zorlu süreci atlatarak hastalığı yendi. Doktorların alkışları eşliğinde taburcu olan İsmail amca, hastaneden oynayarak çıktı.

95 yaşındaki İsmail amcanın taburcu olduğu anki görüntüleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, görüntülere "İzmir’de yaşayan 95 yaşındaki İsmail amcamız da korona virüs tedavisini başarıyla tamamladı" notunu düştü.


İHA

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