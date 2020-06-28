Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 31 stajyer sanatçı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 31 stajyer sanatçı alınacağı açıklandı. İlana son başvuru tarihi 24 Temmuz 2020 olarak açıklandı. Yayımlan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak. Başvuruların incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ''www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr'' internet adreslerinden duyurulacak. Adayların sınava giriş belgeleri başvuru formlarında belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.