Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 31 stajyer sanatçı alınacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 31 stajyer sanatçı alınacak

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 31 stajyer sanatçı alınacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na sınavla 11 ayrı branşta 31 stajyer sanatçı alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası stajyer sanatçı ilanına başvuru şartları ve başvuru tarihi hakkında detaylar haberimizde.

28 Haziran 2020, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na 31 stajyer sanatçı alınacağı açıklandı. İlana son başvuru tarihi 24 Temmuz 2020 olarak açıklandı. Yayımlan ilana göre, keman (7), viyola (5), trombon (3), trompet (1), vurmalı çalgılar-timpani (2), obua (2), fagot (1), klarnet (2), viyolonsel (3), kontrabas (4) ve arp (1) branşlarında toplam 31 stajyer sanatçı alımı için sınav yapılacak. Başvuruların incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ''www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr'' internet adreslerinden duyurulacak. Adayların sınava giriş belgeleri başvuru formlarında belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.

İlan detayları için tıklayın

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