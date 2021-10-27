Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'dan önemli görüşme

Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'dan önemli görüşme

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27 Ekim 2021, Çarşamba 15:55 Son Güncelleme:
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Kalın ve Sullivan arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesinde gerçekleşmesi planlanan görüşmenin detayları ele alındı. Görüşmede ayrıca, F-35, Afganistan, Libya Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki konular ele alındı.

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