Kalın ve Sullivan arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesinde gerçekleşmesi planlanan görüşmenin detayları ele alındı. Görüşmede ayrıca, F-35, Afganistan, Libya Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki konular ele alındı.