Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın'dan önemli görüşme
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
27 Ekim 2021, Çarşamba 15:55 Son Güncelleme:
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Kalın ve Sullivan arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında G-20 Zirvesinde gerçekleşmesi planlanan görüşmenin detayları ele alındı. Görüşmede ayrıca, F-35, Afganistan, Libya Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki konular ele alındı.
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