Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

Bazı Avrupa ülkelerinin futbol liglerinin sonlandırıldığı, Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda da açıklama yapan İbrahim Kalın, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun yoğun bir mesai harcadığını belirterek, sadece futbol değil, tüm liglerle ilgili salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.

Salgınla beraber dünyada yaşanan ekonomik daralma konusuna da değinen Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomistlerce corona virüsün dünya ekonomisine maliyetinin 6-7 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Tabii çok ciddi bir rakam. Küresel ekonominin küçülmesinden herkes etkilenecek. Dünya ekonomisinin normale gelmesi için de küresel bir çaba gerekiyor. Ulusal ekonomilerin ve küresel piyasaların toparlanması zaman alacak. Biz Türkiye olarak bu sürecek hazırlıklı girdik. Açıkladığımız paketler, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı paketler; hamdolsun işçimizin, işverenimizin, KOBİ'lerimizin, memurlarımızın, serbest meslek erbabının herkesin nefes almasını sağladı. Tabii hayatın ve ekonominin normale dönmesi için üzerinde çalıştığımız konular var."

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs salgını nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti ile Dünya Sağlık Örgütü hakkında yaptığı açıklamalara da değinen İbrahim Kalın, bu sürecin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerebileceğini, ancak bu süreçte ülkelerin rekabet içerisine girmeden salgınla mücadele etmesi gerektiğini anlattı.



