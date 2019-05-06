Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bolton'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton’la telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ele alınmış ve karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu.
Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Libya ve Suriye’deki güncel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkemizi ziyareti konusunda alternatif tarihler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.