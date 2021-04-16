Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınıyoruz
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınıyoruz

Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

16 Nisan 2021, Cuma 15:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buğra OLAÇ/DHA

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