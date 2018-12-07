Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

Görüşmede; Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması konusunda mutabakata varılmış ve yıl sonuna kadar somut bir ilerleme sağlamanın önemi kaydedilmiştir. Münbiç yol haritasında izlenen işbirliğinin Fırat’ın doğusunda kalan diğer alanlarda da uygulanması için ortak çalışma yapılması gündeme gelmiştir.

Geçen ay İstanbul’da düzenlenen Suriye Dörtlü Zirvesi’ndeki başarının vurgulandığı görüşmede Suriye konulu işbirliği toplantıların sıklığının arttırılması gereği ifade edilmiştir.

Suriye’de siyasi sürecin hızlandırılması ve kalıcı çözüm için gerekli zeminin oluşturulması konusunda fikir birliği ortaya konmuştur.

Türkiye’nin PYD/YPG konusundaki net duruşu ifade edilmiş, sınırımızda hiçbir terör unsurunun varlığına müsaade edilmeyeceği kararlılıkla vurgulanmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetimiz de yinelenmiştir.