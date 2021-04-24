Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimlerini paylaşarak, "Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz" dedi.









DHA