Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Soykırım yalanının arkasına sığınanları biliyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz' ifadelerini kullandı.
24 Nisan 2021, Cumartesi 12:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatların isimlerini paylaşarak, "Ermeni terörünün kurbanı olan şehit diplomatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Soykırım yalanının arkasına sığınarak bu vahşete kimlerin arka çıktığını biliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. Tarihi gerçekleri saptıranlara karşı hakikatin dilini kullanmaya devam edeceğiz" dedi.
https://twitter.com/ikalin1/status/1385880560690675712
DHA
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