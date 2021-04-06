Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile önemli görüşme sonrası açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleşen görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti." ifadelerini kullandı.
06 Nisan 2021, Salı 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle;
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu Konsey Başkanı Charles Michel ile olan görüşmesi olumlu bir atmosferde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti.
Görüşmede, AB'in pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği belirtildi. Bölgede yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insanı krize karşı göç mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacı hatırlatıldı.
Kalıcı istikrar ve güvenlik için DEAŞ, PKK/YPG FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi gerektiği ifade edildi.