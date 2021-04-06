Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu Konsey Başkanı Charles Michel ile olan görüşmesi olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB sürecinin nihai hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti.

Görüşmede, AB'in pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği belirtildi. Bölgede yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insanı krize karşı göç mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacı hatırlatıldı.

Kalıcı istikrar ve güvenlik için DEAŞ, PKK/YPG FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi gerektiği ifade edildi.