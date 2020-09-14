Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz için 'çözüm' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz için 'çözüm' mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Doğu Akdeniz için 'çözüm' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür" dedi.

14 Eylül 2020, Pazartesi 10:11 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacağını bildirdi.

Kalın, "Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır. Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır" ifadesini kullandı.


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