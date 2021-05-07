Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

07 Mayıs 2021, Cuma 21:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ilişkin şunları kaydetti: "İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."

AA

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