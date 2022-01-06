Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Kazakistan' değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan olaylarda meydana gelen can kayıplarının üzüntü verici olduğunu açıkladı.
06 Ocak 2022, Perşembe 18:47 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduklarını aktaran Kalın, şu açıklamada bulundu:
"Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir."
ANKARA (DHA)
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