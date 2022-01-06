Siyaset Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Kazakistan' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Kazakistan' değerlendirmesi

Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Kazakistan' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kazakistan'da yaşanan olaylarda meydana gelen can kayıplarının üzüntü verici olduğunu açıkladı.

06 Ocak 2022, Perşembe 18:47 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Kazakistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduklarını aktaran Kalın, şu açıklamada bulundu:

"Kazakistan'da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan'ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir."

ANKARA (DHA)

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