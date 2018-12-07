İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olan Yemen'in çığlığına sessiz kalma" başlığıyla başlattığı yardım kampanyasının görselini paylaştı.

Söz konusu paylaşımda "#YemeneSessizKalma" etiketini de kullanan Kalın, "Yemenli kardeşlerimize yardım için bu kampanyaya destek verelim. Anadolu insanı mazlumun, mağdurun ve darda kalanın yanında olduğunu dünyaya bir kez daha gösterecek, sağına soluna bakmadan yardım elini uzatacaktır." ifadelerini kullandı.

90 BİN CAMİDE YEMEN'E YARDIM TOPLANACAL

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için Türkiye genelindeki 90 bin camide cuma namazının ardından yardım toplanacak.

Yardım kampanyasına katılmak isteyenler ayrıca cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.