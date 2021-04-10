Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor!
En önemli spor ve bisiklet organizasyonlarından 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, başlıyor. 11 Nisan Pazar günü Türkiye’nin doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya’dan bisikletçilerin pedal çevirmesi ile başlayacak tur, 18 Nisan Pazar tarihinde Kuşadası’nda son bulacak.
10 Nisan 2021, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Yılın en büyük spor organizasyonlarından bir olan tur, dünyaca ünlü 175 sporcunun mücadelesine sahne olacak ve ülkemizin cennet duraklarını tüm dünyaya sergileyecek.
Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji desteği sağladığı organizasyonda 11 Nisan Pazar günü itibariyle Kapadokya’dan pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler; Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü 1388 kilometrelik alanında Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla yarışa devam edecekler ve 18 Nisan Pazar günü Kuşadası'nda turlarını sonlandıracaklar. Sporcular organizasyonda 1388 kilometre pedal çevirecek.
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