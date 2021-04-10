Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor!

Yılın en büyük spor organizasyonlarından bir olan tur, dünyaca ünlü 175 sporcunun mücadelesine sahne olacak ve ülkemizin cennet duraklarını tüm dünyaya sergileyecek.

Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji desteği sağladığı organizasyonda 11 Nisan Pazar günü itibariyle Kapadokya’dan pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler; Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü 1388 kilometrelik alanında Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla yarışa devam edecekler ve 18 Nisan Pazar günü Kuşadası'nda turlarını sonlandıracaklar. Sporcular organizasyonda 1388 kilometre pedal çevirecek.



