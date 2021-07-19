Siyaset Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek

Siyaset

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 02:37 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye yapacağı ziyaret boyunca yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi. Kararda, "19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)

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