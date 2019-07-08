Cumhurbaşkanlığı’nın 5.5 milyon memur için başlattığı ankette memur maaşları ile ilgili sorular da yer aldı. 26 Temmuz’da sona erecek çalışmada memurlara “Yaptığım işin karşılığını alıyorum”, “Adaletli bir ücret sistemi olduğunu düşünüyorum” gibi ifadelere katılıp katılmadıkları soruluyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, insan kaynakları envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yeteneklerin belirlenmesi için yürüttüğü çalışmada 5.5 milyona yakın memurla anket yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında, kamu çalışanlarına ilk kez uygulanan ankette 87 ila 137 arasında soru yöneltiliyor. Memurlara, “Yaptığım işin karşılığı olan ücreti alıyorum”, “Kurumda adaletli bir ücretlendirme sistemi olduğunu düşünüyorum” sorularına katılımcılardan “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum”, “katılıyorum” gibi cevaplar vermeleri istendi.

ÖNERİLER ALINDI

Kamu çalışanlarından ayrıca adaletli bir ücretlendirme sistemi için önerileri de alındı. Bu öneriler arasında, “Performansa göre ücretlendirme”, “unvan bazlı ücretlendirme”, “fazla mesainin düzenlenmesi”, “merkez ve taşra arası ücret farkının giderilmesi”, “hizmet sınıfları arasındaki ücret farkının giderilmesi”, “eğitim düzeyine göre ücretlendirme” gibi seçenekler yer alıyor.

Anket ile memurların kurumları, eğitim düzeyleri, istihdam türü, yöneticilik deneyimleri ve çalışma süreleri belirlenecek. Ankette, kamu personelinin “gelişime açık yanlarının belirlenmesi”, “önerilerin alınması”, “zayıf noktalarının tespit edilmesi”, “sağlıklı bir kamu personel envanterin ortaya konulması” amaçlanıyor. Çalışma çerçevesinde kamu personelinin, “mesleklerine ve çalıştıkları kuruma dair memnuniyet ve aidiyet”leri de ölçülüyor. Kamu kurumlarının personel yapısındaki “eksik yönler” ve “gelişime açık alanlar” da belirlenerek buna göre çalışma yapılacak. Anket 26 Temmuz 2019 tarihine kadar erişime açık kalacak ve her yıl düzenli olarak yapılacak.

5.5 MİLYON KİŞİYE SORULDU

“anket.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden giriş yapılacak olan “1. Kamu Çalışanı Anketi”nin hedef kitlesini, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar, Bağımsız/Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yargı, Yerel Yönetim Kuruluşları, Üniversiteler ile diğer kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi oluşturduğu kaydedildi. (Milliyet)