Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye açıklaması: Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
19 Şubat 2020, Çarşamba 10:20 Son Güncelleme:
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İbrahim Kalın'ın paylaşımı şöyle:
Türkiye’nin Suriye’nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir.