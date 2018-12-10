Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters haber ajansına bir açıklama yaptı:

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır.

Merhum Kaşıkçı, İstanbul’da vahşi bir cinayete kurban gitmiş ve cesedi burada parçalara ayrılmıştır. Aralarında bir otopsi uzmanının da olduğu Suudi istihbarat görevlileri, bu cinayeti işlemek maksadıyla Türkiye’ye gelmiştir. Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır. Bu koşullarda katillerin Türk mahkemeleri tarafından yargılanması son derece doğaldır.

Türkiye’nin iade talebi, Suudi makamlarına “Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını” dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı’nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır.

Suudi makamlarının bu süreçte yeterince açık davranmadığı ve Suudi savcıların cinayeti aydınlatma niyetinde olduklarını gösteren ciddi bir işaret göremediğimiz düşünüldüğünde, merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır