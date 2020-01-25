Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan deprem paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

25 Ocak 2020, Cumartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan deprem paylaşımlarına soruşturma

Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 günü meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA


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