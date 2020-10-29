Türkiye Cumhuriyet Bayramı'nın en anlamlı görüntüsü

Cumhuriyet Bayramı'nın en anlamlı görüntüsü

Türkiye

Cumhuriyet Bayramı'nın en anlamlı görüntüsü

Bursa'da geçimini karton toplayarak sağlayan iki genç, çek çek arabalarını Türk bayraklarıyla süsledi. Cumhuriyetin 97. yıl dönümü etkinliklerine kartoncu çocukların bu görüntüsü damga vurdu.

29 Ekim 2020, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini kazanan iki arkadaş Mustafa Öke ve Nurullah Özdemir'in Cumhuriyetin ilanının 97. yılı sebebiyle Türk bayraklarıyla süslediği çek çek arabaları ilgi odağı oldu.

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Bursa caddelerinde bayraklı arabalarla hurda karton toplayan gençlerin bayrak sevgisi, görenlerin büyük takdirini kazandı.

"Türk Bayrağını çok seviyoruz"  

Şanlıurfa Viranşehir'den olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.


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