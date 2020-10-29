Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposuna hurda karton toplayarak geçimlerini kazanan iki arkadaş Mustafa Öke ve Nurullah Özdemir'in Cumhuriyetin ilanının 97. yılı sebebiyle Türk bayraklarıyla süslediği çek çek arabaları ilgi odağı oldu.

Bursa caddelerinde bayraklı arabalarla hurda karton toplayan gençlerin bayrak sevgisi, görenlerin büyük takdirini kazandı.

"Türk Bayrağını çok seviyoruz"

Şanlıurfa Viranşehir'den olduğunu belirten Mustafa Öke, "3 yıldır bu işi yapıyorum. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle arabalarımızı süsledik. Türk bayrağını çok seviyoruz, o bizim bayrağımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.



